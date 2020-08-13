Самые высокооплачиваемые актеры мира - рейтинг Forbes (ФОТО)

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Десять самых высокооплачиваемых актеров мира заработали полмиллиарда долларов, несмотря на закрытие кинотеатров. Их секрет — Netflix, передает Trend Life со ссылкой на Forbes.ru.

Дуэйн "Скала" Джонсон с 87,5 млн долларов возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров второй год подряд благодаря чеку на 23,5 млн долларов от Netflix за новый фильм "Красное уведомление" и успешной совместной коллекции с брендом Under Armour.

На втором месте любимчик Netflix - Райан Рейнольдс с 71,5 млн долларов. За съемки в "Призрачной шестерке" и "Красном уведомлении" он получил гонорары больше 20 млн долларов каждый. В июле стриминговый сервис объявил, что готовит третий фильм с участием Рейнольдса, что, несомненно, повлечет за собой новые восьмизначные выплаты.

Марк Уолберг с 58 млн долларов занимает третью строчку рейтинга. Комедийный боевик Уолберга "Правосудие Спенсера", вышедший в марте, стал третьим по просмотрам оригинальным фильмом Netflix. Кроме того, актер заработал миллионы долларов как продюсер документальных сериалов "МакМиллионы" и Wahl Street.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes:

1. Дуэйн Джонсон - 87,5 млн долларов

2. Райан Рейнольдс - 71,5 млн долларов

3. Марк Уолберг - 58 млн долларов

4.Бен Аффлек - 55 млн долларов

5. Вин Дизель - 54 млн долларов

6. Акшай Кумар - 48,5 млн долларов

7. Лин-Мануэль Миранда - 45,5 млн долларов

8. Уилл Смит - 44,5 млн долларов

9. Адам Сэндлер - 41 млн долларов

10. Джеки Чан - 40 млн долларов