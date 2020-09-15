Уилл Смит предложил пожить в особняке из знаменитого сериала

Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит предложил пожить в особняке Брентвуд. Дом использовался в качестве локации в знаменитом сериале 90-х "Принц из Беверли-Хиллз", об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

В здании сохранилась спальня Смита, ванная комната, а также все интерьеры с граффити, одежда со съемок и прочие предметы из сериала. Остались нетронутыми роскошная столовая и зона отдыха у бассейна во дворе. Дом открывают, чтобы отметить 30-летие "Принца".

Однако чтобы попасть в особняк, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, для бронирования доступны только пять дат: 2, 5, 8, 11 и 14 октября. Стоимость проживания составляет 30 долларов за ночь в честь годовщины сериала. Во-вторых, заехать сюда могут только жители Лос-Анджелеса, но и они еще должны доказать, что проживают в одном доме. Такая мера направлена на профилактику заражения коронавирусом.

Уилл Смит играет в ситкоме вымышленную версию самого себя в подростковом возрасте. Сериал был чрезвычайно успешен и шел шесть сезонов в период с 1990 по 1996 год. В 2020 году готовится перевыпуск "Принца", где актер выступит исполнительным продюсером. Авторы планируют углубиться и исследовать проблемы чернокожих людей. Премьера намечена на ноябрь текущего года.