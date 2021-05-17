Это был незабываемый вечер! - Самира Эфенди на торжественном открытии "Евровидения" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) приняла участие в официальном открытии международного песенного конкурса "Евровидение-2021", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Официальный старт конкурсу был дан 16 мая 2021 года в Роттердаме на берегу реки Ньиве-Маас. Мероприятие называлось "Turquoise Carpet" ("Бирюзовый ковер") и транслировалось в онлайн-формате.

"Прошло грандиозное мероприятие "Turquoise Carpet"! Это был незабываемый вечер! Спасибо "Евровидению" за невероятные эмоции, которые я испытала", - написала на своей странице в Instagram Эфенди.

Отметим, что принять участие в торжественной церемонии открытия в Нидерландах из-за коронавируса смогли 34 страны-участницы из 39. Из-за ограничений на конкурс не смогла приехать представительница Австралии, также отсутствовали члены делегации Польши и Исландии, у которых тесты на COVID-19 показали положительный результат, а артисты из Румынии и Мальты находятся на самоизоляции.

На конкурсе Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)