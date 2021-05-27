Встречаем лето на крыльях любви с Самирой Раджабли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская эстрадная и джазовая певица Самира Раджабли представила клип "Qanadım ol" (Будь моими крыльями), посвященный началу лета, сообщает Trend Life.

Лето – это прекрасная пора, которую любят и ждут c большим нетерпением. Это прекрасное время солнечных дней, поездок на море всей семьей или дружной компанией, когда можно позагорать на тёплом песочке, получить удовольствие от лицезрения расцветающей природы, и даже безумно радоваться дождю, танцевать под ним, а после любоваться разноцветной радугой.

"Лето – мое самое любимое время года, все вокруг расцветает и дышит жизнью. Особенно прекрасна природа – шумит зелеными листьями лес, поспевают ягоды, расцветают самые прекрасные цветы, можно посидеть на берегу реки или озера, предаться романтическим мыслям. Лето – самое лучшее время для путешествий. В нашей стране очень много красивых мест, которые очень хочется увидеть", - отметила Самира Раджабли.

Автор музыки – Айтян Исмиханова, слова – Ханым Исмаилгызы, аранжировка - Эшгин Агаев, режиссер - Сабухи Имансой, оператор – Шаин Ашурлу, съемки дроном – Али Халилов, гитара – Шамиль Мамедов, труба – Азад Гурбанов.

(Автор: Вугар Иманов)