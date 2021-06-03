Наставником в российском шоу "Я вижу твой голос" станет азербайджанский певец

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) займет кресло наставника масштабного музыкального расследования в шоу "Я вижу твой голос" на телеканале "Россия 1", сообщает Trend Life. Именно ему придется петь дуэтом с игроком в финале.

Шоу выйдет в эфир на российском телеканале в пятницу, 4 июня, в 21:00 по московскому времени.

"Я вижу твой голос" – шоу, где участникам и звездам шоу-бизнеса предстоит узнать, кто из игроков божественно поет, а кого природа обделила слухом и голосом.

По правилам шоу участник и звезды знакомятся с игроками. Среди них могут быть люди самых разных профессий: от врача и тренера по фигурному катанию до студентки и пародиста. Они хранят молчание до самого финала, в котором и раскроется главная интрига шоу. Если с помощью звезд участник выведет в финал настоящего певца, то заработает миллион рублей. Если же в пятый раунд шоу попадет игрок, которому медведь наступил на ухо, специальному гостю придется отдуваться за всех и петь с лжевокалистом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)