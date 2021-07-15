От Балаханы к Кремлю, от Каспия к Москве реке – Всемирный день эмоджи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярные азербайджанские исполнители Аян Бабакишиева и Надир Гафарзаде сняли клип "Hələ ki yaşaya bilirəm sənsiz" (Пока могу жить без тебя), посвященный Всемирному дню эмоджи, сообщает Trend Life.

17 июля отмечается необычный, во многом забавный праздник – World Emoji Day, посвящённый сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.). Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации, образуют так называемый графический язык, получивший название "эмодзи" или "эмоджи". Этот день отмечается с 2014 года. Дата 17 июля для празднования Дня эмоджи была выбрана по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.

Однако, эти эмоции исполнители постарались передать в клипе через свои чувства и взгляды. Съемки прошли в пригороде Баку – Балаханы, на берегу Каспийского моря, и в Москве – около Кремля, Москвы реки, других мест столиц Азербайджана и России.

Режиссер клипа – Фуад Тофигоглу, музыка – Эльчин Иманов, слова – Нурида Атеши, mix-master – Эмиль Миняшев, make up & styling – Сабина Иманова и Gulya CK, съемки в Москве – Realtime Group

(Автор: Вугар Иманов)