Очень трогательно! Элчин Иманов представил проект "Покаяние", посвященный памяти отцов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мама – первое слово, главное и священное... А какое - Папа? Такое теплое и одновременно мужественное слово! Вспомним, когда отец держал нас на руках, баюкал, какая чувствовалась сила и тепло, забота и защита. А когда папа подбрасывал вверх!? Кто лучше него мог это сделать? Ведь только у него крепкие и сильные руки! А быть у папы на плечах - так высоко, и так интересно! Излишне говорить, как необходимо малышу папино внимание и поддержка. Отцовское воспитание приносит незаменимый вклад в формирование личности ребёнка, чтобы создать хорошую дисциплину в семье и достичь взаимопонимания с подрастающим чадом родителю нужно правильно позиционировать себя перед ним. Отец является примером настоящего мужчины для сына, благодаря чему у мальчика может сформироваться нравственный облик и способы подведения в семье и в социуме. А для дочери – это священный символ защиты и уверенности. Интересно, что большинство жизненных примеров свидетельствует о том, что при правильном воспитании дочь часто ищет спутника в жизни с характером, который максимально соответствует отцовскому.

Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил проект "Покаяние", посвященный памяти отцов, сообщает Trend Life.

"Эта песня - посвящение памяти моего недавно ушедшего отца Захид муаллима и светлой память всем ушедшим отцам. Здоровья всем родителям при жизни!", - отметил Эльчин Иманов.

Композиция в исполнении Флоренсии Эйвазовой написана на слова Асадова, режиссер клипа – Джавид Имамвердиев, оператор - Кямал Мамедов, монтаж - Фуад Тахмазлы.

(Автор: Вугар Иманов)