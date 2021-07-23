Все понятно без слов… Чёрно-белая история любви от EMINа и Алсу (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и заслуженная артистка России, популярная исполнительница Алсу представили свою первую коллаборацию, один из самых долгожданных дуэтов этого лета — песню и клип "Разные", сообщили Trend Life в пресс-службе EMINа.

Видеоклип снят в чёрно-белых тонах, а захватывающие кадры по-настоящему очаровывают поклонников - до последних секунд финал истории о любви остаётся загадкой.

"Я безумно рад, что именно с Алсу мы спели эту красивую песню. Мы дружим очень много лет, и вопрос о совместной работе всегда обсуждался нами. И, наконец, это произошло! Песня очень красивая. Мы действительно очень разные, у нас разные истории любви. В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом", - делится EMIN своими впечатлениями от совместной работы с певицей.

Песня "Разные" впервые прозвучала на музыкальном фестивале "ЖАРА" в конце июня.

"Мы очень долго искали ту самую песню, которая бы подошла нам. И я благодарю нашего автора Дарью Кузнецову, что написала этот очень красивый трек. Наш клип по настроению как старое кино, в котором нет лишних слов - вместо них говорит музыка. Какими бы разными вы ни были, любовь всё равно побеждает", - подчеркивает Алсу.

Режиссер и оператор видеоклипа - Евгений Курицын. Автор музыки и слов - Дарья Кузнецова, до этого работавшая и с EMINом, и с Алсу.

(Автор: Джани Бабаева)