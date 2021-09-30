Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал CNN.

Временные полномочия по опекунству переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Сама Бритни Спирс на слушание не вызывалась.

Ожидается, что до конца года пройдет состоится еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Под надзором отца Бритни продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу «X-Factor» и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Сама Спирс жаловалась на то, что отец пользуется ее положением ради собственной выгоды и полностью контролирует зарабатываемые ею миллионы.

В сентябре 2021 года — на фоне судебных тяжб и негативной реакции общественности — Джейми Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над своей дочерью.