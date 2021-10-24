Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме о Барби

Роль Кена в фильме о кукле Барби, исполнит американский актер Райан Гослинг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Deadline, ссылаясь на источники.

По их информации, артист находится на финальной стадии переговоров с киностудией Warner Bros.

Детали сюжета киноленты в настоящее время неизвестны.

Ранее австралийскую актрису Марго Робби утвердили на главную роль в фильме о кукле Барби. Как сообщалось, Warner Bros. заключила соглашение с компанией по производству игрушек Mattel, в рамках которого она снимет полнометражную картину «Барби» с Марго Робби.