Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме о Барби
Роль Кена в фильме о кукле Барби, исполнит американский актер Райан Гослинг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Deadline, ссылаясь на источники.
По их информации, артист находится на финальной стадии переговоров с киностудией Warner Bros.
Детали сюжета киноленты в настоящее время неизвестны.
Ранее австралийскую актрису Марго Робби утвердили на главную роль в фильме о кукле Барби. Как сообщалось, Warner Bros. заключила соглашение с компанией по производству игрушек Mattel, в рамках которого она снимет полнометражную картину «Барби» с Марго Робби.
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