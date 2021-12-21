Jony и Юсиф Эйвазов вновь примерят костюмы из "Маски" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) и всемирно известный оперный исполнитель, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов вновь примерят костюмы из шоу "Маска" на российском телеканале НТВ, сообщает Trend Life со ссылкой на канал.

В канун Нового года, 31 декабря, телеканал НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны - "Новогоднюю Маску". На сцену выйдут 10 абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска. Создатели масок приложили немало усилий для того, чтобы вновь удивить телезрителей.

Также зрителей ждут незабываемые номера любимых участников первого и второго сезонов, среди которых Юсиф Эйвазов в костюме "Ламы" и певец Jony в костюме "Крокодила".

Напомним, что Jony - победитель второго сезона шоу "Маска", а Юсиф Эйвазов - обладатель второго места.

"Маска" - музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта разные российские знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы.

(Автор: Джани Бабаева)