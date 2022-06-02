С любовью из Грузии в Азербайджан! Наслаждайтесь романтическим и ностальгическим вечером в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Может, настало время пригласить ту самую девушку на свидание? Или хватит уже держать милого однокурсника на расстоянии? А может лучше вспомнить свою прошлую, но неувядающую любовь? Или душу терзает ностальгия? Как подготовиться к романтическому вечеру - выбор остаётся за вами. А вот как его скрасить романтической музыкой на любой вкус - от хитов и новинок до нестареющей классики…

Лучше просто наслаждайтесь вечером! – сказал популярный грузинский певец и композитор DATO (Давид Худжадзе), который выступил со своим очередным концертом перед бакинцами и гостями столицы во Дворце Гейдара Алиева, организованным 33Event.

Бархатный голос самого романтичного исполнителя Грузии, лауреата международных конкурсов, с первых аккордов западает в душу слушателей, затрагивает самые глубокие струны души. Ведь в его репертуаре нереально красивые песни о любви и романтичные хиты на шести языках, в том числе на азербайджанском и турецком. Композитор, мультиинструменталист, автор песен - DATO исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, регги, этнической музыки. Композиции артиста были встречены овациями зрителей, которые часто подпевали исполнителю, танцевали, вспоминали прошлое и строили планы на будущее. Все шло от души и для души…

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