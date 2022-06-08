В двух параллельных мирах – новый проект от EMINа (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) презентовал в социальной сети новый клип на свою последнюю песню под названием "На обратной стороне", сообщает Trend Life.

В новом проекте, EMIN проживает и представляет зрителю альтернативную реальность, если бы в жизни не было любви.

В полной мере погрузить зрителя в разрушенный внутренний мир и одиночество героя помогают виртуальные декорации и визуализации.

Режиссер и оператор-постановщик клипа – Евгений Курицын. Автор музыки и слов - Константин Ноников.