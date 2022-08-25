Гюлай Зейналлы обратилась к поклонникам: "С нетерпением ожидаю встречи" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная исполнительница Гюлай Зейналлы в видеообращении пригласила на свой первый сольный концерт, который пройдет в рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" 26 августа в Баку, сообщает Trend Life. Начало - в 20:00. Гюлай Зейналлы представит полуторачасовую программу со своими хитами и новыми композициями.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort".

Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу, Ройя Айхан, Замиг Гусейнов и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген, Ченгиз Куртоглу и Интизар.

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