Том Круз станет первым актером, который снимется в фильме в открытом космосе

Американский актер Том Круз объединился с режиссером Дугом Лиманом для съемок первого фильма в космосе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет The New York Post.

По предварительным данным, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.

«Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — прокомментировала проект представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Лэнгли сообщила, что большая часть фильма будет снята на Земле, а затем главный герой отправится в космос, «чтобы спасти положение». Она добавила, что Круз станет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции».