Джонни Депп вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме серии «Пираты Карибского моря». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", стало известно британской газете The Sun.

Актер вернется к роли капитана Джека Воробья спустя пять лет после последней на данный момент части. По данным издания, его имя фигурирует в новом списке артистов, которых вызовут на съемки картины. «Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем начнется полномасштабное производство», — рассказал источник газеты.

Собеседник уточнил, что предварительное название новой части — «День в море» (A Day At The Sea). При этом проект находится на начальной стадии: режиссер картины до сих пор не определен. В то же время источник The Sun уточнил, что съемки будут проводится в Великобритании.