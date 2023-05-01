Народный артист Азербайджана скрывался в костюме "Мандрила" в российском шоу "Маска" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского телеканала НТВ проходит финал четвертого сезона популярного шоу "Маска", сообщает Trend Life.

В финал вышли четыре звезды, скрывающиеся в костюмах "Мамонтенка", "Мандрила", "Скорпиона" и "Пуделя".

Первым из четырех финалистов маску снял "Мандрил". Под маской скрывался солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов.

По словам Эльчина Азизова, он человек с большим опытом, но те эмоции, которые ему посчастливилось испытать на шоу - не сравнимы ни с чем.

"Я считаю, что победил сегодня. Прошу простить меня за мое баловство. Это уникальное шоу, в котором даже "Мандрил" позволяет себе делать то, что он хочет", - сказал оперный певец.

Российский проект "Маска" - музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта разные знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы.

Напомним, что победителем второго сезона шоу стал популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме "Крокодила". А под маской "Ламы" скрывался народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов. Он занял второе место во втором сезоне шоу.