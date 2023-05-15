В вечернем Баку с Джалалом Аббасовым и Низами Алиевым – потрясающий микс джаза, шансона, эстрады (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама с большим успехом прошел концерт лауреата международных конкурсов эстрады и шансона Джалала Аббасова и пианиста-виртуоза Низами Алиева под названием "Bir axşam Bakıda" (Одним вечером в Баку), сообщает Trend Life.

Джалал Аббасов первые уроки вокала получил от известного оперного певца, народного артиста Полада Акрамова. Далее учился у прекрасного педагога Майи Расуловой, является выпускником оперного класса народной артистки СССР Фидан Гасымовой в Бакинской музыкальной академии. Выступал с гастролями и принимал участие в фестивалях в России, Турции, ОАЭ, Казахстане, Украине и других странах. В его репертуаре более 3 000 песен на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках, в том числе авторские композиции.

Низами Алиева называют продолжателем наследия легендарного джазового пианиста и композитора, основоположника уникального направления джаз-мугам, одного из великих джаз-пианистов двадцатого века Вагифа Мустафазаде. Он ученик народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", выдающегося пианиста Чингиза Садыхова.

Дуэт таких музыкантов в сопровождении коллектива Shanson Cover Band подарил в этот вечер зрителям самые яркие эмоции, представив народные, классические, эстрадные, джазовые песни, авторские номера и композиции шансона, различные импровизации.