EMIN и Нани Брегвадзе исполнили известную грузинскую песню в память о Вахтанге Кикабидзе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) записал дуэт с легендарной грузинской певицей, народной артисткой СССР Нани Брегвадзе в память об их общем друге, прославленном певце и композиторе, народном артисте Грузии Вахтанге Кикабидзе (1938 - 2023 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе певца.

Песня ყვავილების ქვეყანა (Kvavilebis Kvekana) переводится на русский язык как "Страна цветов", она известна более 40 лет и уже стала абсолютно народной и любимой в Грузии. Это первая песня в репертуаре EMINа, исполненная на грузинском языке.

Съемки клипа на эту песню были запланированы еще в 2022 году при участии Вахтанга Кикабидзе. Идея совместного дуэта уже давно обсуждалась между артистами.

"Когда я был подростком и жил в Америке, часто покупал пластинки известных исполнителей, в том числе Нани Брегвадзе, Вахтанга Константиновича. Мне попалась песня Kvavilebis Kvekana, как раз в исполнении Бубы, и с тех 14-ти моих лет она запала мне в душу. С Вахтангом Кикабидзе мы очень подружились во время проведения фестивалей "ЖАРА" в Баку, долго обсуждали наше совместное исполнение этой композиции. К сожалению, он не дожил до момента записи песни. Его большой друг Сосо Абзианидзе предложил нам сделать эту потрясающую историю с легендарной Нани Брегвадзе, которая была подругой Вахтанга Кикабидзе всю жизнь. Я очень благодарен ей за участие. Получилось тепло и душевно – эта музыка от всего сердца, в память о великом Артисте, моем многоуважаемом друге Вахтанге Константиновиче Кикабидзе", - отметил EMIN.

Клип был снят в солнечном Тбилиси известным режиссером Зазой Орашвили, который работал с Тамарой Гвердцители, Вахтангом Кикабидзе и многими другими известными грузинскими и другими исполнителями. Для съемок выбрали одно из самых красивых и популярных мест на окраине города, сад "Гардения".

Композитор - Михаил Чиринашвили (Mikheil Chirinashvili), автор слов песни – Бидзина Ферадзе (Bidzina Feradze).