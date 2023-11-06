EMIN выступил на Best Music Fest в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступил на Best Music Fest в Дубае (ОАЭ), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

С первого по пятое ноября в Дубае прошел музыкальный фестиваль Best Music Fest, главным партнером которого выступил Sea Breeze Resort.

Самые популярные звезды российской эстрады порадовали публику своими хитами, а хедлайнерами третьего дня фестиваля - Sea Breeze Music Day стали EMIN, Jony (Джахид Гусейнли), Bahh Tee (Бахтияр Алиев) и молодая исполнительница Turken (Туркен Салманова).

В рамках фестиваля был представлен павильон Sea Breeze Resort с проектом Caspian Dream Liner.

Организаторами фестиваля выступили "Русская медиагруппа" и компания Be in Music.

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