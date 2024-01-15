Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Ледовое шоу Евгения Плющенко под песни Эмина Агаларова (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 15 января 2024 14:30 (UTC +04:00)
Ледовое шоу Евгения Плющенко под песни Эмина Агаларова (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, в течение двух дней при полном аншлаге было представлено феерическое шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко", сообщает Trend Life.

В ледовом шоу приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его супруга российская телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская, их сын Александр Плющенко, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер по парному катанию Георгий Куница, Лиза Нугуманова и другие спортсмены.

Евгений Плющенко выразил признательность азербайджанским поклонникам фигурного катания.

"Спасибо за ваши аплодисменты, за вашу любовь. В Баку ко мне подходили люди, говорили, что следили за моей спортивной карьерой. Я уже давно не соревнуюсь, а они помнят. Давно хотел посетить вашу страну, был приятно удивлен, как тут красиво, как чисто. Буду приезжать чаще. Уверяю, "Сказки Евгения Плющенко" - это начало, мы привезем в Баку наши уникальные шоу - "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Русалочка". Мы с Эмином Агаларовым (прим. - народный артист Азербайджана, певец и композитор) работаем над идеей ледового концерта. Это будет большое ледовое шоу под красивые песни из его репертуара", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

В планы Евгения Плющенко входит открытие в столице Азербайджана филиала его академии фигурного катания "Ангелы Плющенко".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости