Азербайджан, как всегда, невероятно гостеприимный и теплый – звезда российского шоу-бизнеса Глюкоза

БАКУ /Trend Life/ - Несколько дней назад столицу Азербайджана посетила звезда российского шоу-бизнеса, популярная певица и актриса Глюкоза, сообщает Trend Life.

В Баку на живописном побережье Sea Breeze артистка вместе с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN) и популярным актером, комиком, шоуменом Александром Реввой (прим. авт. - также известный как Артур Пирожков) приняла участие в съемках, подробности которых пока не раскрываются.

"Как же восхитительно мы провели время в Баку. Было вкусно, весело и с любовью. Азербайджан, как всегда, невероятно гостеприимный и теплый", - написала на своей странице в Instagram Глюкоза, поделившись фотографией с Эмином Агаларовым и Александром Реввой.

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