Отметь по-бакински юбилей с Арзу Рзаевым и его друзьями

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 7 июля пройдет концерт популярного исполнителя бакинского шансона и эстрады Арзу Рзаева, посвященный 60-летию артиста, сообщает Trend Life.

В концертной программе также выступят друзья артиста – народные артисты Эйюб Ягубов, Джаван Зейналлы, Гейдар Анатоллу, а также Вагиф Асадов, Аббас Ахмед, Айдынчик, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, El Shahin и Фарид Агаев. Ведущий вечера – заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/arzu-rzayev-60

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!