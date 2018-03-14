Грандиозный праздник Новруз в Гала: мастер-класс по шекербура, "папаг атды", "гапы пусду", "фала бахма"

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Национального комитета ICOM Азербайджан, при организационной поддержке Азербайджанского музея ковра и Государственного историко-этнографического заповедника «Гала», а также при содействии Международного центра мугама в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» будет осуществлен интересный проект, посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В рамках проекта сотрудницами Азербайджанского музея ковра и заповедника «Гала» будут проведены мастер-классы по изготовлению шекербуры.

По словам председателя Национального комитета ICOM Азербайджан Ширин Меликовой, главной целью данного мероприятия является сохранение и пропаганда национальных традиций и обычаев, возрождение забытых и передача их новому поколению.

«Для каждого азербайджанца праздник Новруз ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы, является праздником единения и взаимопомощи. Именно в эти дни соседи, родственники собираются вместе для того, чтобы испечь сладости, приготовить разнообразные блюда. Затем делятся друг с другом приготовленным. Основная задача музейных работников и всех патриотичных граждан в целом – сохранение и передача национальных ценностей будущим поколениям. В 2009 году праздник Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что является результатом целенаправленной политики государства» - отметила Ширин Меликова.

Во время мероприятия сотрудницы двух организаций, одетые в национальные костюмы, наглядно покажут процесс приготовления шекербуры. Планируется проведение обрядов, связанных с праздником, сохранением традиций, прививанием любви и почтения к национальным ценностям. Так, в рамках мероприятия будут представлены театрализованные сценки, показывающие такие обычаи, как «папаг атды» (подбрасывание шапок для получения гостинцев), «гапы пусду» (гадание - подслушивание у дверей), «фала бахма» (другие типы гадания). Особой атмосферы мероприятию добавит мугамное трио.

Место: Государственный историко-этнографический заповедник «Гала»

Дата:17 марта 2018 год, 14:00

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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