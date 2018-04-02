В Баку пройдет всемирная акция "Тотальный диктант"

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном университете 14 апреля состоится ежегодная всемирная акция "Тотальный диктант", организованная Фондом поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ).

Тотальный диктант - ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Тотальный диктант – добровольный диктант для всех желающих проверить своё знание русского языка. Традиционно проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным городам мира. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей массовой культуры.

Задачи диктанта:

· популяризация образованности;

· привлечение внимания СМИ и общественности к проблеме знания языка;

· предоставление всем желающим возможности проверки своей грамотности в доброжелательной атмосфере;

· повышение уровня грамотности через обсуждение результатов диктанта и разбор допущенных ошибок;

· выявление трудноусваиваемых правил русского языка с целью их переформулировки;

· оценка уровня грамотности.

Девиз тотального диктанта: «Писать грамотно — это модно!».

Зарегистрироваться для участия в Тотальном диктанте можно будет с 4 апреля на сайте totaldict.ru. Начало – в 15:00 часов. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте spravkaricc@gmail.com или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).

(Автор: Вугар Иманов)

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