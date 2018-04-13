Когда жизнь рушится, приходит спасение – Теплое дыхание зимы в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети опубликован короткометражный просветительский художественный фильм "Теплое Дыхание Зимы", который снят Кинокомпанией "Нариманфильм" по заказу общественной организации "Sağlamlığa Xidmət" (представитель региональной программы Восточной Европы и Центральной Азии по туберкулезу TB REP), сообщили Trend Life в пресс-службе “Нариманфильм”.

Главная цель проекта - борьба с социальной стигматизацией туберкулеза, восприятие этой болезни обычными гражданами и ее влияние на повседневную жизнь. По сюжету, любимый человек отказывается от Айдан, и кажется, что жизнь рушится, но в этот момент приходит спасение.

Режиссер фильма - Мурад Абиев, продюсер - Нариман Мамедов. В главных ролях – Азер Айдемир и Ягут Мирзазаде.

"В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта - Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Один больной активной формой туберкулеза заражает за год до 20 человек. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулёза является повышение осведомлённости людей о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни. В Азербайджане на государственном уровне также ведется активная борьба с туберкулезом. Работу по борьбе с опасной инфекцией активно проводят и НПО, в числе которых общественная организация "Sağlamlığa Xidmət". Основной целевой группой этой организации являются бывшие заключенные, среди которых показатель заболеваемости в 20 раз выше, чем среди населения в целом", - говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)

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