1 июля – Всемирный день Бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 1 июля - Всемирный день Бакинцев! Это пока не официальный праздник, и он впервые стал отмечаться несколько лет назад азербайджанскими диаспорами в разных странах мира, но все бакинцы мира сегодня поздравляют друг друга в социальных сетях и на форумах, при встрече говорят добрые слова, желают здоровья и процветания. Это праздник, который объединяет всех тех, кто считает себя душой и сердцем Бакинцем!

О Баку написано огромное количество песен, посвящены стихи, написаны картины и сняты фильмы. Все гости нашей столицы восхищаются городом удивительной гармонии, сохранения традиций, сочетания древней и современной архитектуры, дружелюбия и гостеприимства. Все гости говорят, что бакинцы - люди необыкновенно хлебосольные. Им только попадись на недельку, откормят так, что мама родная не узнает. Если бакинская семья накрывает для гостей стол, то после такого обеда можно смело не питаться несколько дней. Разнообразные закуски сменит череда горячих блюд, завершающим из которых, наверняка, окажется плов. После трапезы вам подадут неповторимый ароматный бакинский чай в изящных стаканчиках грушевидной формы (армуды), и вы с тоской будете взирать на шедевр кондитерского искусства - пахлаву - т.к. желание одолеть этот сладкий изыск у вас есть, а силы закончились еще до плова.

Исторически сложилось, что Баку является одним из самых интернациональных городов мира. Здесь совместно и дружно проживали и проживают люди более семидесяти национальностей! Азербайджан известен как страна, в которой имеется разные акценты, но бакинский акцент является родным не только азербайджанцам, но и людям других наций, родившихся в Баку. Очень интересная смесь азербайджанского и русского языка, плавно переходящая одно в другое, своя манера общения, жестикуляция. Бакинский акцент – неповторим и легко распознается по разным междометиям, таких как: "ээ", "да э, да", "ну да", "джан ээ, джан !", которые можно услышать в любой части мира. Ведь бакинцы остаются бакинцами даже вне Азербайджана. Их можно узнать везде, во всех уголках необъятной планеты. И те, кто сегодня живет или работает в других странах, однажды набрав в поисковике слово "bakılılar" или "бакинцы" хочет найти что-то родное, близкое, бакинское, возможность чувствовать себя в любимом городе. У каждого города есть свои особенности, а про бакинцев говорят - это особая нация. Так бакинцы всюду с гордостью говорят о себе и даже в песне поют: «Есть такая нация - бакинцы…». И это связано с тем, что это общность людей, горячо любящих свой родной город, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Было время, когда бакинцы ассоциировались с людьми с четками в руках (тесбей) и в кепках - "аэродромах", модных в прежние годы. Причем, азартная игра в нарды – это главное хобби коренных жителей Баку. Не представляю, что найдется бакинец, не умеющий играть в нарды. Со стороны, если увидеть двух мужчин преклонного возраста, сидящих на табуретах, играющих в нарды, и пьющих горячий чай, несмотря на +40, можно узнать в них тех самых коренных бакинцев. Если попросить у какого-нибудь бакинца рассказать ему о Баку, то он с радостью расскажет и покажет Ичери шехер - сердце столицы, то место, где прозвучала фраза "Чёрт побери!" из фильма "Бриллиантовая рука", где был снят фильм "Человек-амфибия", назовёт имена самых известных бакинцев, которые прославили свой родной город, таких как Муслим Магомаев, Рашид Бейбутов, Полад Бюльбюльоглу, Юлий и Михаил Гусман, Мстислав Ростропович, Лев Ландау, Таир Салахов, Ариф Меликов, Вагиф Мустафазаде, Гара Гараев, Зейналабдин Тагиев, Чингиз Абдуллаев, Натиг Расулзаде, Васиф Бабаев, Анар Рзаев, Анар Мамедханов, Бахрам Багирзаде и т.д., и произнесет с гордостью "Джан Бакы!".

А еще у бакинцев всегда был свой неписанный кодекс чести - не выпячивать свою национальность и религиозную принадлежность, быть щедрым, безмерно почитать и уважать старших, родителей и женщин, любить и даже лелеять детей, всегда приходить на помощь соседям, близким и родным, никогда не забывать добро, защищать слабых.

О Баку и бакинцах можно говорить и писать много…С праздником, дорогие Бакинцы! Мира, благополучия, здоровья, любви и удачи! Баку меняется, но душа его прежняя, она никогда не стареет!

(Автор: Вугар Иманов)

