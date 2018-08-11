Фахрия Халафова: Награждение орденом "Шохрат" Натига Алиева - высокая оценка профессионального мастерства и преданного служения искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 10 августа известному скульптору, народному художнику Азербайджана, почетному члену Российской академии художеств, профессору кафедры скульптуры и председателю художественного совета Государственной академии художеств Азербайджана Натигу Алиеву исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева известный скульптор Натиг Кямал оглу Алиев награжден орденом "Шохрат " за заслуги в развитии скульптурного искусства.

Натиг Алиев родился 1958 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной, был ленинским стипендиатом. В 1986 году стал членом Союза художников СССР.

Творения мастера входят в сокровищницу национального и мирового искусства, украшают города мира. Среди его работ памятники - общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, Белграде, Астрахани и Киеве, азербайджанским поэтам Алиаге Вахиду в Баку, Бахтияру Вахабзаде в Шеки и Гусейну Джавиду в Подгорице, румынскому композитору Джордже Енеску и австрийскому композитору Вольфгангу Моцарту в Баку, азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли в Нови-Сад, сербскому писателю Милораду Павичу в Белграде, бюст-памятник Туру Хейердалу в Шеки, Князю Владимиру в Астрахани, азербайджанскому архитектору Зивербеку Ахмедбекову в Баку, Жертвам Ходжалы в Сараево, Мехико, Кызылджа Хамам и Анкаре, дружбы "Баку-Астрахань ", преподавателям и студентам Ленинградского санитарно-гигиенического института имени Мечникова, погибшим в годы ВОВ в Санкт-Петербурге и т.д.

Кроме этого в творчестве Натига Алиева большое место занимает жанр мемориальной скульптуры. Среди работ мемориальные доски на зданиях Баку общественным деятелям, представителям культуры и науки - Мамеду Саиду Ордубади , Абдулле Шаигу, Хуршудбану Натаван, Джалилу Мамедгулузаде, Гусейну Расулбекову, Афиаддину Джалилову, Лятифу Иманову, Шовкет Алекперовой, Ильясу Эфендиеву, Мирварид Дильбази, Али Тудэ, Джабиру Новруз, Насрулле Насруллаеву, Зейналу Джаббарзаде и другим. А также надгробные памятники в Аллее почетного захоронения – Ильясу Эфендиеву, Хагигат Рзаевой, Джабиру Новрузу, Баширу Сафароглу, Габилю Алиеву, Осману Мирзоеву и другим.

Одним из творений мастера является памятник в Аллее почетного захоронения известному ученому, основателю научно-исследовательской лаборатории "Экологическая химия и охрана окружающей среды" Бакинского государственного университета, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена "Шохрат ", академику Рафиге Алиевой. Памятник был открыт 5 мая 2018 года.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова поделилась с Trend Life впечатлениями о работе над памятником своей матери Рафиги Алиевой. Фахрия Халафова отметила, что получение государственной награды – высокая оценка профессионального мастерства и преданного служения искусству, дань яркому таланту мастера.

"Художественное исполнение скульптуры - это выражение гармонии и цельности, которую можно увидеть в статуе, выполненной из гранита. Автор с помощью плотных слоев воссоздал созерцательный настрой, так подходящий для мемориального изображения. С первого взгляда в фигуре присутствует сдержанная энергия движения. Ниспадающие складки академической мантии, также усиливают монументальность статуи. И получается идеальное сочетание не сочетаемого – камень и невероятная сказочная легкость. Точные детали лица, элементы одежды, изваяния женского тела, все его изгибы, выглядят невероятно естественно. Завораживает еще и то, что скульптура не выглядит холодно, а полна внутренней, не выраженной во внешнем действии энергии, жизненной силы. Композиция олицетворяет внутренний свет и доброту, присущие Рафиге ханум. В облике Рафиги ханум сильно ощущаются трогательные черты лица, движение усилено жестом рук. Естествен грациозный наклон головы, а широкоскулое лицо обращено прямо к зрителю. В напряженном взгляде глубоко сидящих глаз кроется психологическая выразительность. Главной задумкой скульптора, была суметь выразить впечатляющий образ по силе воплощенных чувств", - сказала Фахрия Халафова.

(Автор: Вугар Иманов)

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