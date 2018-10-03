В Баку отметили День учителя (ФОТО)

3 октября 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоялся праздничный вечер, посвященный Дню учителя, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Как известно, с 1966 года 5 октября отмечается как Всемирный день учителя.

В вечере приняли участие учителя русского языка и литературы, предметники, преподающие на русском языке, директора школ, преподаватели-русисты вузов, школьники и студенты. Гостями вечера стали участники проекта "Послы русского языка", который проводится Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина совместно с другими российскими вузами при поддержке Россотрудничества. Это уже их третья экспедиция в Азербайджан только в текущем году.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником. Он вручил ряду педагогов благодарственные письма Россотрудничества за активное участие в проектах РИКЦ по популяризации русского языка.

"Уверенное положение русского языка в Азербайджанской Республике сегодня, безусловно, возможно только благодаря поддержке руководства страны и энтузиазму руководителей и педагогов образовательных учреждений", - подчеркнул Валентин Денисов.

Уже стало традицией, что на празднике в РИКЦ педагоги представляют свои персональные творческие выставки. В этом году свои необычные работы представила учитель школы № 46 города Баку Фарах Алиева. Она уже многие годы занимается изготовлением авторских кукол и создаёт их по мотивам произведений азербайджанских и российских писателей и поэтов.

Также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся школ Баку, Сумгайыта, а также члены детского театра-студии "Гюнай".

(Автор: Джани Бабаева)

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