Уникальная встреча Мастера индийского кино Мринала Сена и Шамиля Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

3 января 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Шамиль Алиев поделился с Trend Life воспоминаниями о легендарном индийском кинематографисте Мринал Сене, который скончался на днях - 30 декабря 2018 года в возрасте 95 лет.

"В формировании моего эстетического вкуса в кинематографии огромное влияние оказал его фильм "Генезис". В декабре 2017 года в городе Калькутта судьба предоставила мне уникальный шанс встретиться с Мастером в его доме. Поцеловал его руку. Мастер Мринал Сен задал мне вопрос: "Что привлекало вас в моих фильмах? " Я ответил: "Не отрицая космогоническую сущность человека, вы ищете социальный мотив метафизических ценностей. Для Вас ценен каждый человек". Ему понравился мой ответ, обнял меня. Мринал Сен был противником того, чтобы киноискусство превратилось в развлечение и аттракцион. Выражаю глубокое соболезнование по поводу его смерти", - сказал Шамиль Алиев

Мринал Сен (14 мая 1923, Фаридпур, Британская Индия - 30 декабря 2018, Калькутта, Индия) - индийский кинорежиссёр и сценарист, снимавший с основном фильмы на бенгальском языке. Является одним из представителей «параллельного кино» Индии, в отличие от фильмов Болливуда показывающего жизнь в реалистичной манере и затрагивающего острые социальные проблемы. Среди самых известных фильмов Сена - "Бхуван Шом" (1969), "Королевская охота" (Mrigayaa, 1977), "Анатомия голода" (Akaler Sandhane, 1980) и "Безысходность" (Antareen, 1994). За вклад в развитие кинематографа награждён третьей высшей правительственной наградой Падма Бхушани высочайшей индийской кинематографической премией имени Дадасахеба Фальке. Семь раз удостаивался Национальной кинопремии как лучший режиссёр и сценарист. Кавалер российского Ордена Дружбы (2000).

(Автор: Вугар Иманов)

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