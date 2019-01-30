Исторические скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка" будут в позолоте на ВДНХ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Cпециалисты Мосгорнаследия приступили к работам по расчистке исторических интерьеров павильона №14 "Азербайджан" на ВДНХ, сообщает Trend Life со ссылкой на https://realty.interfax.ru/ru.

Речь идет о реставрации сохранившихся элементов 1939 года. Работы в восьми экспозиционных залах включают в себя воссоздание и реставрацию кирпичной кладки стен и декоративных элементов, мраморного покрытия пола, утраченных порталов, а также облицовки мрамором пилястр и цоколя. Завершить реставрацию павильона планируется к июлю 2019 года.

Пресс-служба ВДНХ ранее сообщала, что на фасад павильона вернутся исторические скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка". В министерстве экономики Азербайджана отмечали, что направят 6,5 млн. евро на создание дизайна, интерьера и обеспечение павильона необходимым оборудованием.

«Дружба народов» засияет в новом свете: специалисты завершают реставрацию легендарного фонтана, говорится в репортаже https://tvzvezda.ru. Уже в апреле текущего года все 16 скульптур вернутся на свое место на ВДНХ.

Работать приходится в масках химзащиты. Грязь смыли - оказалось, некоторых элементов попросту не хватает. Как здесь, на фигуре азербайджанки, есть так называемое посадочное место, а деталь отсутствует.

«У азербайджанки есть веточка хлопка. На ней - маленький и большой листики. Есть бутоны, маленький и большой. Часть этих листиков была утеряна. Часть бутонов была утеряна. Но если вы посмотрите, они одинаковые. Соответственно, их можно было воссоздать по аналогу», - заявил заместитель генерального директора реставрационной мастерской Дмитрий Стадник.

Новые элементы отливали не только по аналогам, но и в соответствии с чертежами автора фонтана Константина Топуридзе. Так, у азербайджанки снова появилась связка хлопка, а у таджички - букет. Дальше фигуры надо защитить от воздействий окружающей среды и подготовить к золочению.

Сам процесс можно сравнить со спа-процедурами. Только вместо пилингов и масок у этих дам семь целебных слоев. Оранжевый сурик. Желтая грунтовка. Затем несколько слоев лака и золочение.

А уже в апреле все 16 скульптур вернутся на свое место на ВДНХ. Отреставрируют не только сами фигуры девушек, но и гранитные постаменты. К слову, каждый из них весит по три тонны. А в самом фонтане заменят инженерные коммуникации, электрику и общую облицовку. На открытии сезона фонтан «Дружба народов» предстанет в новом золотом цвете.

Павильон №14 "Азербайджанская ССР" был построен в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Проект получил Сталинскую премию второй степени за архитектурные решения. В 1966 году павильон стал "Вычислительной техникой" и был полностью закрыт фальш-фасадом с буквами "ВТ". Фальш-фасад начали демонтировать в 2014 году. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его главная особенность - сохранившиеся интерьеры 1939 года. В отличие от остальных павильонов он избежал полной реконструкции 1954 года.

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