5 шагов к новому Себе – YARAT представляет уникальный тренинг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT в рамках программы "Человек: познай Себя" организует в Баку вводную лекцию и практический тренинг "5 шагов к новому Себе" от команды тренеров по развитию потенциала личности IntAlt Life, которые пройдут 12, 14, 15, 16 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

Команда специалистов по развитию потенциала личности IntAlt Life бесплатно проведет в Баку тренинг-интенсив "5 шагов к новому Себе". Практические знания о том, как научиться осознанно управлять своей жизнью.

Команда IntAlt Life - соорганизаторы Центра интеллекта и альтруизма в России. Команда на постоянной основе проводит авторские занятия и тренинги для развития навыков медитации, наработки осознанности, самоанализа, бесконфликтного общения, трансформации непозитивных психических состояний, снижения уровня стресса.

Больше десяти лет участники проекта IntAlt Life применяли для собственного развития всевозможные знания, методики и выбирали из них самые эффективные, несущие практическую пользу. Полученный опыт дал ощутимые результаты для каждого из них. Поэтому, желание создавать обучающие программы и вдохновляющие продукты стало их любимым делом и призванием.

"Мы хотим помочь людям жить наполненной жизнью, реализовывать свой потенциал, мечты и высокие цели; чувствовать себя легко и радостно, уметь позитивно воспринимать все события, чтобы научиться каждое мгновение приближать благоприятные сценарии жизни не только для себя, но и для всех окружающих людей", - говорят участники проекта IntAlt Life.

В определенный момент времени каждый из них обнаружил, что работа над собой может из сложной и изнуряющей стать увлекательной и эффективной - если подобрать для себя действенные инструменты.

Наряду с проведением тренингов, команда IntAlt Life также организует долгосрочные комплексные программы личностного роста ("Осень саморазвития" Мюнхен (Германия), "Весна саморазвития" Москва (Россия) и другие).

"Мы все ежедневно меняемся. Вектор и перспективы наших изменений определяет не только более четкое понимание того, какими мы хотим стать, но и наши представления о себе на текущее время. А именно, множество привычек, развитых на протяжении жизни и динамика наших психо-эмоциональных состояний. Регулярная ревизия своих привычек и состояний - самый верный путь, чтобы поддерживать более осознанный и эффективный вектор персональных изменений. Тренинг команды IntAlt Life содержит отличный и эффективный базис для такой ревизии с большим акцентом на практику", - отмечает директор программы по саморазвитию "Человек: познай Себя" Арстарулсмирус Тарус.

Тех кому интересно получить практические инструменты и советы о том, как научиться эффективно менять себя в желаемую сторону, YARAT приглашает бесплатно посетить вводную лекцию и тренинг "5 шагов к новому Себе".

Чем будет полезен для Вас этот тренинг - программа поможет:

- узнать, как становиться ближе к своему желаемому образу;

- развить необходимые для достижения целей привычки;

- трансформировать негативные установки, которые препятствуют проявлению внутреннего потенциала;

- двигаться в будущее уверенными шагами.

YARAT приглашает всех желающих на вводную лекцию по этой теме. А тем, кто захочет пойти дальше и узнать больше о секретах осознанного саморазвития, предлагает принять участие в трех дневном тренинг-интенсиве "5 шагов к новому Себе".

Больше информации о тренинге и лекторе доступно по ссылкам: www.insan.yarat.az

Регистрация на лекции и тренинги здесь: www.insan.yarat.az

Подробности по телефону: 0502893132 и по e-mail: info@insan.yarat.az

Дополнительная информация на сайте организатора: www.insan.yarat.az

(Автор: Джани Бабаева)

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