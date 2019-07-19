CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов

19 июля 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане ежегодно 22 июля отмечается профессиональный праздник День национальной прессы. Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм, купон на напиток и попкорн.

Для этого необходимо:

  • Подойти к кассе кинотеатра
  • Показать рабочее удостоверение
  • Заполнить бланк
  • Выбрать фильм
  • Получить купон для напитка и попкорна

"Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми. Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд", - говорится в сообщении.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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