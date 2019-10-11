Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)

11 октября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Гильдии азербайджанских кулинаров Илькин Акберзаде в составе жюри принял участие в Международном кулинарном фестивале западноафриканских стран West African Food Festival 2019 (WAFFEST) в Аккре, организованным Chefs Association of Ghana (CAG) при содействии Министерства туризма Ганы, сообщает Trend Life.

В рамках визита Илькин Акберзаде также провел семинар по пищевой безопасности и мастер-класс по азербайджанской национальной кухне для кулинаров Парламента Ганы и студентов University of Education Winneba, приготовив различные виды плова, шашлыка и рыбных блюд.

"История азербайджанской национальной кухни такая же древняя, как и история самого нашего народа. О национальных азербайджанских блюдах можно говорить бесконечно, они очень разнообразны и самобытны. Это может подтвердить каждый гость, побывавший в Азербайджане, и отведавший азербайджанские блюда. Но такую пропаганду необходимо вести и за рубежом, и это является для меня одной из важнейших в моей деятельности", - сказал Trend Life кулинаров Илькин Акберзаде.

Илькин Акберзаде - шеф-мастер, ресторатор. Много лет работал в Азербайджане, России, ОАЭ, Латвии, Финляндии, Южной Корее, Турции, Индии и Иране. Член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), кулинарный посол Гильдии кулинаров ОАЭ, член Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, член Национальной гильдии шеф-поваров России и Московской ассоциации кулинаров, почётный шеф-повар Ассоциации кулинаров Ганы, мастер-шеф Индии и Бангладеш, призёр международных чемпионатов, ведущий передач на азербайджанских телеканалах и Dafrah (ОАЭ), публиковался в зарубежных изданиях. Был шеф-поваром IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку, чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в Чайковском (Россия), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
  • Азербайджанcкие плов, шашлык и рыбные блюда в Африке (ФОТО)
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