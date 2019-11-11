В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)

11 ноября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Гданьске (Польша) прошел IX Международный интеллектуальный фестиваль "Флаг Азербайджана", посвященный Дню Государственного флага Азербайджана , организованный Клубом интеллектуальных игр "Атешгях" и Союзом интеллектуальных клубов Европы при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Атешгях".

На открытии вечера прозвучал государственный гимн Азербайджана. Председатель оргкомитета фестиваля Илькин Етирмишли отметил, что для каждой страны мира национальный флаг выступает предметом гордости и патриотичности. 9 ноября в Азербайджане отмечают День Государственного флага - гордость всего народа. Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана, символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда. Главная цель фестиваля – пропаганда национальных ценностей и традиций Азербайджана, государственной символики, истории и культуры страны.

В фестивале приняли участие 16 команд из шести стран. По итогам двухдневных соревнований первое в турнире по игре "Что? Где? Когда? " заняла команда "Глеб Шишкин" (Польша), второе место - "Пардаугава" (Латвия), третье – "23 красное" (Россия). Команда "Глеб Шишкин" (Польша) также стала победителем в "Брейн-ринге", второе место "Девятый вал" (Россия), третье - "Команда Бората Сагдиева" (Литва). В интеллектуально-развлекательной игре "QuAZ" победила команда "23 красное" (Россия). Ведущей фестиваля была Элена Кейране.

Победители и призеры были отмечены медалями, кубками и дипломами, а игроки каждой команды-призера получили сувенирные подарки из Азербайджана.

Фестиваль "Флаг Азербайджана" был ранее проведен в Риге, Санкт-Петербурге, Минске, Вильнюсе, Калининграде, Киеве, Праге и Таллине.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
  • В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
Новости категории
Самые маленькие дети показали свою любовь к флагу Азербайджана (ФОТО)
Социум 9 ноября 17:38
Праздник Короля фруктов в Гёйчае – донер из гранат, конкурсы, самое красное шоу (ФОТО)
Социум 9 ноября 16:40
Азербайджанский праздник граната стал одним из самых любимых в России (ФОТО)
Социум 8 ноября 13:50
Networking. Global Volunteer и профессиональная среда в Баку (ФОТО)
Социум 7 ноября 12:52
Вывешивайте флаги Азербайджана – в стране проходит акция #bayraqmenliyimdir (ФОТО)
Социум 5 ноября 15:35
В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
Социум 3 ноября 18:06
Лента новостей
Узбекистан подписал соглашение с Schlumberger по разведке и разработке месторождений
Энергетика 16:22
Около 3,2% грузинских предприятий выводят на рынок новые товары
Бизнес 16:18
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Хатаинском районе (ФОТО)
Политика 16:09
Итальянская «Bonatti» заинтересована в укреплении сотрудничества с ТЭК Туркменистана
Энергетика 16:07
В Азербайджане пройдут оперативные учения в масштабах армии
Общество 15:54
Попытки радикальной оппозиции искать спасения в чужеземной практике являются шутовством
Политика 15:51
В Баку пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию Королевы азербайджанского танца (ФОТО)
Культура 15:16
Иран наращивает экспорт в Ирак
Экономика 15:12
Землетрясение в Иране ощущалось в Джульфе и Ордубаде
Общество 15:10