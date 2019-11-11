В Польше определились победители международного фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гданьске (Польша) прошел IX Международный интеллектуальный фестиваль "Флаг Азербайджана", посвященный Дню Государственного флага Азербайджана , организованный Клубом интеллектуальных игр "Атешгях" и Союзом интеллектуальных клубов Европы при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Атешгях".

На открытии вечера прозвучал государственный гимн Азербайджана. Председатель оргкомитета фестиваля Илькин Етирмишли отметил, что для каждой страны мира национальный флаг выступает предметом гордости и патриотичности. 9 ноября в Азербайджане отмечают День Государственного флага - гордость всего народа. Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана, символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда. Главная цель фестиваля – пропаганда национальных ценностей и традиций Азербайджана, государственной символики, истории и культуры страны.

В фестивале приняли участие 16 команд из шести стран. По итогам двухдневных соревнований первое в турнире по игре "Что? Где? Когда? " заняла команда "Глеб Шишкин" (Польша), второе место - "Пардаугава" (Латвия), третье – "23 красное" (Россия). Команда "Глеб Шишкин" (Польша) также стала победителем в "Брейн-ринге", второе место "Девятый вал" (Россия), третье - "Команда Бората Сагдиева" (Литва). В интеллектуально-развлекательной игре "QuAZ" победила команда "23 красное" (Россия). Ведущей фестиваля была Элена Кейране.

Победители и призеры были отмечены медалями, кубками и дипломами, а игроки каждой команды-призера получили сувенирные подарки из Азербайджана.

Фестиваль "Флаг Азербайджана" был ранее проведен в Риге, Санкт-Петербурге, Минске, Вильнюсе, Калининграде, Киеве, Праге и Таллине.

(Автор: Вугар Иманов)

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