Фонд Nargis проведет традиционную благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце"

29 ноября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации и поддержке Фонда Nargis на Площади фонтанов пройдет традиционная благотворительная ярмарка “Soyuq əllər, isti ürək” (Холодные руки, горячее сердце).

Ярмарка будет осуществлена при спонсорстве следующих компаний: “Boutique One”, “Azercell”, “Coca-Cola”, “Berg”, “Xırta-Xırt”, “FMG-group”, “Shokki Mokki”, “Azərçay”,”Zeytun Bağları”, “Final yağları”, посольство Индонезии в Азербайджане, “Muğan Bank”, а также при поддержке “CinemaPlus”, “Azərİşiq”, “Bakı Abadlıq Xidməti”, “Dayaq Group Security”.

7 лет подряд "Холодные руки, горячее сердце" дарит жителям Баку и гостям столицы новогоднее настроение, заряжает позитивом и погружает в атмосферу волшебства. Посетив зимнюю ярмарку, Вы можете не только почувствовать себя частью новогодней сказки, а также приобрести различные сувениры, насладиться горячими напитками и лакомствами вместе со своими друзьями и близкими.

По традиции, все средства, собранные с мероприятия, будут направлены на лечение и операции детей, обратившихся в Фонд Nargis. Помимо этого, ярмарку посетят ее почетные и любимые гости - дети из детских домов и интернатов.

Благотворительный Фонд Nargis был создан в 2012 году главным редактором журнала “Nargis” Ульвией Махмудовой с целью продолжения традиций благотворительности в Азербайджане, а с 2013 года начал проводить активную деятельность. Именно тогда было положено начало доброй традиции - проведению ежегодной благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце". Со дня своего основания, Фондом Nargis был организован ряд благотворительных проектов, оказана материальная помощь детским домам и домам престарелых, малоимущим семьям, а также были осуществлены операции и лечение детей, страдающих от различных заболеваний. С 2019 года Фонд Nargis также организовывает благотворительную ярмарку “Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə” в честь праздника Новруз – весеннего аналога ежегодной зимней ярмарки.

Благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце" будет работать ежедневно с 1 декабря по 13 января, с 11:00 до 23:00. Будем ждать всех и каждого!

Подробную информацию о деятельности Фонда Nargis и ярмарке "Холодные руки, горячее сердце" можно получить на официальном сайте фонда или же на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram.

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