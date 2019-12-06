650 тысяч деревьев в день! Представьте, сколько замечательных у нас появится парков — Сахиб Пашазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде считает акцию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, очень важной для пропаганды творчества Насими.

"В рамках Года Насими в Азербайджане я выступал со множеством концертных программ на концертах , организованных Фондом Гейдара Алиева как в стране, так и за рубежом, и видел с каким почтением люди во многих странах относятся к нашей культуре, мугаму, творческому наследию великого поэта и философа Насими. В детстве я сажал деревья у себя на даче, но во взрослой жизни впервые принимаю участие в такой замечательной акции, которая несет только добро, экологическую чистоту, духовное созерцание и благо для нашего народа. 650 тысяч деревьев в день – теперь представьте сколько замечательных у нас появится парков!", - сказал Trend Life Сахиб Пашазаде, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватывает все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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