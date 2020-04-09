Период самоизоляции нужно использовать с пользой - руководитель Детского театра-студии "Гюнай"

БАКУ /Trend Life/ - Конечно, как и все, я внимательно слежу на новостями, касающимися ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире, сказала Trend Life руководитель Детского театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова.

"Любой человек, который радеет за своих родных, близких, окружение - должен соблюдать правила карантинного режима, чтобы все быстрее закончилось. Это необходимо сделать ради хорошего, светлого будущего. Надо строго придерживаться всех правил, оставаться дома – провести это время с пользой для себя. Заняться самоанализом, чтением книг, прослушиванием музыкальных произведений", - отметила она.

Лариса Тарусова рассказала, что коллектив Детского театра-студии "Гюнай" перешел на дистанционный режим.

"Участникам нашего театра, их родителям, и вообще всем говорю, чтобы никого негатива не было, нужна исключительно позитивная волна, которая поможет абсолютно все преодолеть. У нашего театра так же как и у других творческих коллективов, деятелей культуры и искусства были планы, которые в данное время мы не можем реализовать, но с удовольствием проводим онлайн-занятия, дети представляют этюды. Сейчас готовимся к прямому эфиру в Instagram, где будем читать стихи. Так что период самоизоляции нужно использовать с пользой, самое главное, чтобы было желание. Чтобы выйти их этой ситуации каждый должен направить свою позитивную энергию, веру во все хорошее", - сказала она.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)