Азербайджанский медик обратилась со стихами о борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский медик, член Литературно-творческого объединения "Родник" и Литературно- творческого объединения "Содружество", поэтесса Татьяна Артемкина в видеообращении Trend Life отметила большую роль врачей в борьбе с пандемией коронавируса и прочитала свои новые стихи "Город на карантине".

"Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома. Мои коллеги дежурят возле пациентов, заболевших коронавирусом. И поскольку работа наш второй дом, большую часть проводим здесь, где не только живем, но и творим", - отметила Татьяна Артемкина.

Стихотворение представлено в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома", #EvdəQalEvdəYarat) министерства культуры Азербайджана.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)