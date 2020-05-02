Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста в сериале "Клиника"

Американский актер Сэм Ллойд, известный своей ролью юриста Тэда Бакленда в сериале "Клиника", умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга, об этом, как передает Trend Life сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.

По его данным, неоперабельная опухоль головного мозга у Ллойда была диагностирована в январе 2019 года.

Сэм Ллойд родился в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Был известен своими ролями в сериалах "Бесстыжие" (Shameless, 2011-настоящее время), "Американская семейка" (2009-2020), "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012) и др.