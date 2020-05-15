Заслуженный актер Эльшан Джабраилов стал домашним детским воспитателем (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Если бы государство вовремя не приняло бы превентивные меры и не продолжало бы проводить мероприятия, направленные на предотвращение массового распространения коронавируса, то печальные результаты привели бы к многочисленным жертвам, сказал сегодня Trend Life актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Эльшан Джабраилов.

"Действия нашего государства во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в период пандемии коронавируса выше всяких похвал! В социальном и медицинском плане, в сферах безопасности и транспорта, продовольственного обеспечения и все других направлениях были предприняты меры, направленные на заботу о здоровье и благополучии гражданах – все было во имя нас, настоящего и будущего. Наша страна стала примером для многих даже самых развитых государств мира в деле борьбы с пандемией опасного вируса. Начавшиеся послабления и стабильная ситуация в связи с пандемией вселяют большую надежду на скорейшее избавление этой большой проблемы человечества", - сказал Эльшан Джабраилов.

По словам актера, он, строго соблюдая все правила социальной изоляции, с нетерпением ждет отмены карантинного режима.

"Мы - актеры - больше других пострадали от этой пандемии. И хотя в соцсетях представлены наши спектакли, собранные годами в архивах, но ничто не заменит живого созерцания зрителями актеров, и наоборот. Такие как я не созданы, чтобы сидеть дома – очень притягивает театральная сцена, так и хочется посещать мероприятия, вести корпоративы и другие праздничные вечера. Только таким должна быть интересная жизнь творческого человека. К сожалению, карантин кардинально поменял наш образ жизни. Хотя это и где-то хорошо, стал больше времени уделять семье, даже стал заниматься уроками своих 7-8 летних малышей Шахина и Захры, которые проходят онлайн-обучение. Этим раньше занималась супруга, а я работал. Причем, даже стал играть с ними в различные игры (смеется). Вообщем, стал домашним детским воспитателем. Скорей бы победить этот коронавирус и на театральную сцену. Только там для меня - настоящий кислород!", - добавил Эльшан Джабраилов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)