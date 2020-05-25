Заслуженная артистка Айбениз Гашимова о соблюдении карантинного режима

Социум 25 мая 2020 14:30 (UTC+04:00)
Заслуженная артистка Айбениз Гашимова о соблюдении карантинного режима

БАКУ /Trend Life/ - Государство не просто так объявило карантинный режим, и если он действует, мы все должны соблюдать его правила, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, певица Айбениз Гашимова.

"Да, карантинный режим смягчили, но граждане все равно должны защищать себя от заражения, соблюдая все рекомендации, необходимые в данной ситуации. Все предусмотренные правила нацелены на благо людей, защиту их здоровья, чтобы люди не заразились сами и не заразили своих близких. И если нам говорят, что необходимо носить медицинские маски, значит, нужно это делать, если есть инструкция о соблюдении дистанции в общественных местах – значит, ее нужно соблюдать", - отметила заслуженная артистка.

По словам Айбениз Гашимовой, в период карантина она из дома в режиме онлайн выступала с концертными программами, чтобы поднять зрителям настроение и поддержать их.

"На своих страницах в Facebook и İnstagram я каждый день выступала с онлайн-концертами. Концертные программы длились по два-три часа. Музыкой, творчеством я хочу поддержать зрителей, потому что в трудное время мы должны быть вместе, быть друг другу опорой", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева)

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