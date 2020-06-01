12-летняя азербайджанская актриса призвала сверстников носить защитные маски

БАКУ/Trend Life/ - Юная актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 12-летняя Айлин Турккан в Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, обратилась к своим сверстникам с призывом соблюдать правила карантинного режима, сообщает Trend Life.

"Всегда, выходя на улицу, надеваю медицинскую маску, потому что в ней безопасно. Конечно, мне обо всех мерах защиты в период карантина рассказывает мама. Она каждый раз напоминает, что руки нужно мыть часто и тщательно, и я безусловно, следую ее наставлениям. Считаю, что родители нам ничего плохого не посоветуют, они всегда желают нам только самого лучшего. И, конечно, наши родители в период пандемии сильно переживают за здоровье детей, они стараются нас уберечь от этого опасного вируса, поэтому и бесконечное количество раз на дню напоминают, что мы должны соблюдать правила гигиены, носить медицинские маски, придерживаться социальной дистанции в общественных местах. Поэтому я хочу обратиться к сверстникам, чтобы они слушались родителей и соблюдали все необходимые меры в период карантина", - сказала юная актриса.

Айлин Турккан является ученицей Бакинской хореографической академии, и подчеркивает, что процесс обучения продолжается, только сейчас все занятия проходят дистанционно.

"Онлайн-занятия у нас проходят каждый день. Я люблю учиться, поэтому обучение для меня всегда проходит увлекательно. Еще в период социальной изоляции я раскрыла в себе способности к рисованию, также стала больше читать, но самое главное, мы можем больше времени проводить с родственниками", - добавила Турккан, отметив, что очень скучает по театру и мечтает скорее выйти на сцену.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)