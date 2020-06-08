Некоторые только после личной беды начинают верить в существование коронавируса – народный артист Нураддин Мехтиханлы

Социум 8 июня 2020 18:22 (UTC+04:00)
Некоторые только после личной беды начинают верить в существование коронавируса – народный артист Нураддин Мехтиханлы

БАКУ /Trend Life/ - Пандемия коронавируса стала реальностью современного мира, глобальной человеческой бедой, сказал в понедельник Trend Life видный деятель искусства, артист театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Нураддин Мехтиханлы.

"О правилах безопасности сказано многое, не буду повторяться, но подчеркну, что для победы над коронавирусом необходима консолидация всего общества. В соцсетях и СМИ высказываются различные мнения на эту тему, даже называют пандемию "игрой каких-то сил", а фактически мы уже вынуждены жить с этой страшной болезнью и искать пути спасения. Некоторые впали в неверие, и если человек у них на глазах не упадет и не умрет – не поверят. Такие люди игнорируют и нарушают карантинный режим, что крайне неприемлемо. Некоторые почему-то только после личной беды начинают верить в существование коронавируса. И в соцсетях мнения пользователей и различных специалистов разделились на "за и "против". Нельзя верить слухам, потому что болезнь распространяется, и после смягчения карантина произошло резкое увеличение числа зараженных. Это факт! Поэтому государство старается уберечь народ от еще больших бед и каждый гражданин обязан следовать законам и предписаниям. Причем, государство делает это на самом высоком уровне. А что делают граждане? У каждого есть права и обязанности. И чтобы требовать права – выполни свои обязанности", - сказал Нураддин Мехтиханлы.

Актер отметил, что ужесточение карантина в выходные дни было связано с систематическими нарушениями карантинного режима, несоблюдением элементарных норм безопасности, социальной дистанции и неношением масок в общественных местах, что привело к значительному росту числа зараженных.

"По телевидению и в СМИ идет постоянная просветительская работа, показываются кадры героизма врачей и мучения больных, известные деятели обращаются к общественности, государством предпринимаются все меры для защиты здоровья населения. Но недисциплинированность и безответственность части населения привела к тому, что государство в рамках закона вынуждено ужесточать условия карантина, чтобы принудить этих людей к выполнению требований. Иначе это приведет к большой трагедии. К сожалению, от безответственности остальных страдают и законопослушные граждане. Мы как народ должны показать всему миру свою культуру поведения в период карантина. Это своего рода экзамен для нашего народа, проявление социальной ответственности. Каждый должен понять, что защищая себя от болезни, он оберегает тем самым и своих братьев, сестер, отцов, матерей и детей, любимых и друзей, весь наш народ. Это временные трудности, и надо с честью выйти из них. К этому надо относиться не эмоционально, а с разумом. Любовь к Родине всегда проявляется не на словах, а на конкретных делах. Пусть Всевышний хранит наш народ, ведь у нас еще много дел во имя страны, ради освобождения Карабаха и процветания Азербайджана", - добавил Нураддин Мехтиханлы.

(Автор: Вугар Иманов)

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