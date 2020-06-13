"Фомы неверующие" способствуют гибели людей – заслуженная артистка Азербайджана Ирина Эльдарова

БАКУ/Trend Life/ - Нарушающие режим карантина и не верящие в серьёзную глобальную пандемию коронавируса способствуют увеличению числа заражённых и летальных исходов, сказала сегодня Trend Life заслуженная художница Азербайджана Ирина Эльдарова.

"Я невероятно восхищаюсь четкой и скоординированной работой, точными и продуманными действиями, целенаправленностью государства и соответствующих структур по предотвращению массового распространения коронавируса. Самое главное – это здоровое настоящее и будущее граждан страны, безопасность и стабильность социального положения каждого жителя Азербайджана. Каждый должен понимать и способствовать выполнению поставленных задач, особенно в период пандемии. К большому сожалению, некоторые граждане так и не поняли, а порой и не верят в серьёзность создавшейся ситуации. За последние недели ежедневно количество зараженных превышает число выздоровевших на 150-200 человек. Около четырех тысяч человек лечатся в больницах, количество летальных исходов превысило сотню. На телеканалах, в СМИ и соцсетях постоянно звучат призывы, показывают тяжелое состояние больных, которые признаются, что не верили в коронавирус, и очень страдают от этого, люди выкладывают фотографии близких и родных, ставших жертвами пандемии.... Но все равно находятся еще те, кто не верит в происходящее", - отметила художница.

Ирина Эльдарова всецело поддерживает жесткий режим карантина, который введен из-за безответственных и недисциплинированных людей, способствующих значительному затягиванию решения проблемы.

"В некоторых странах, именно благодаря социальной ответственности людей, проблема коронавируса решается. У нас же число инфицированных растет изо дня в день. Я неоднократно сталкивалась с людьми, которые считают коронавирус выдумкой и постоянно нарушают режим карантина. Меня это очень возмущает, в том числе и те, кто распространяет лживые новости, своими комментариями в соцсетях "сбивают" людей с толку, сеют неверие. Не нужно быть "Фомой неверующим" (ред. известный фразеологизм, который употребляют для именования человека, которого сложно в чём-либо убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна: апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел его воскресшим), обязательно самому заболеть или кого-то смертельно заразить, чтобы поверить в происходящее. Такие люди наносят значительный вред окружающим, и даже совсем невинным людям, из-за них страдают в больницах и умирают пациенты, а это уже фактически преступление! Надо быть благоразумным и следовать предписаниям специалистов, а не упорствовать в своем неверии", - добавила Эльдарова.

(Автор: Вугар Иманов)