Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде

Социум 19 июня 2020 16:06 (UTC+04:00)
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане под руководством и пристальным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева предпринимаются превентивные и иные всевозможные меры для предотвращения массового распространения коронавируса и искоренения последствий пандемии. Благодаря этому нам удается решать эту глобальную проблему с наименьшими потерями, сказал сегодня Trend Life доцент Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде.

"Государство продолжает предпринимать меры, чтобы ситуация не достигла критической точки, как это произошло в других странах и привело к очень печальным последствиям. Оперативным штабом при Кабмине ведется значительная работа, направленная на защиту здоровья граждан страны. Возведены новые медицинские учреждения, оснащённые необходимым оборудованием и медикаментами, врачи и медсестры, рискуя жизнью, ежедневно спасают людей. К большому сожалению, число зараженных за последние недели из-за безответственности ряда граждан резко увеличилось. Поэтому было решено вновь ужесточить режим карантина, чтобы стабилизировать ситуацию, снизить риск массового заражения коронавирусом", – отметил композитор.

Как было отмечено на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная. До сих пор по стране от коронавируса скончались 139 человек, 6 192 вылечились, а продолжается лечение 4 998 человек. Причем, сроки выздоровления больных коронавирусом увеличились от 6-7 до 12-14 дней. В ситуации, когда часть населения Азербайджана не верит в угрозу коронавируса, мы можем столкнуться с более тяжелыми последствиями.

По словам Джамалзаде, независимо от отношения к данной проблеме, все граждане Азербайджана должны осознать реальность этой угрозы и следовать правилам режима карантина.

"Во-первых, давно пора осознать всю опасность этой смертельной болезни, которая охватила весь мир. Во-вторых, ни одно государство не хочет, чтобы его экономика переживала такие потрясения и спад, приводила к уменьшению благосостояния граждан, чтобы люди все время оставались дома, вследствие введения жёстких мер. Это вынужденная и временная мера. Около двух месяцев назад, когда были введены подобные правила, удалось значительно снизить показатели зараженных, после чего было дано послабление. В-третьих, к большому сожалению, безответственность ряда граждан привела к резкому увеличению числа зараженных. Ежедневное число уже превысило 300-ю отметку и приближается к 400. Причем, отрицательный баланс зараженных и выздоровевших составляет около 200 человек. Это плохой показатель для страны и дает значительную нагрузку на медицинские центры и врачей, которые поистине ведут героическую борьбу с пандемией. Думаю, на протяжении последующих двух недель ряд наших граждан станет более ответственным, из-за них больше не будут страдать другие, ситуация улучшится и режим карантина вновь смягчат. Терпения и здоровья всем в эти тяжелые дни!", - подытожил заслуженный артист.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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