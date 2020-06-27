Я находилась в коме и после тяжелой болезни сильно похудела – заслуженная актриса Алмаз Мустафаева

Социум 27 июня 2020 14:56 (UTC+04:00)
Я находилась в коме и после тяжелой болезни сильно похудела – заслуженная актриса Алмаз Мустафаева

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская актриса театра и кино, актриса Государственного театра юного зрителя, лауреат национальных премий, заслуженная актриса Алмаз Мустафаева после тяжелой болезни продолжает лечение дома, сообщает Trend Life.

"В связи с обострением диабета я была госпитализирована и находилась на грани смерти. Уровень сахара упал практически до нуля, я была в коме. Сейчас чувствую себя плохо, только прихожу в себя после тяжелой болезни. Похудела на 15 кг, увидите – не узнаете. Надо держаться, чтобы выжить – другого выхода нет, и благодарить Всевышнего за каждый прожитый день", – сказала Trend Life Алмаз Мустафаева.

По словам актрисы, в эти тяжелые дни пандемии каждый должен позаботиться о близких и родных, не допускать массового распространения коронавируса.

"Государство прилагает все усилия для этого, но именно от социальной ответственности каждого зависит успешный исход. К большому сожалению, из-за недисциплинированности ряда граждан произошло резкое повышение заболеваемости. Если говорят о строгом соблюдении карантина, то значит это надо выполнять. Очень тяготит, когда не можешь выйти на улицу, подышать свежим воздухом. А что делать? Надо придерживаться. Несмотря на строгие меры карантина, очень много людей на улицах выходит просто так, особенно молодежь. Не носят маски, не держат социальную дистанцию, игнорируют правила карантина в общественных местах и транспорте, что и приводит к печальным последствиям. Неужели так трудно понять, что жизнь на данном этапе изменилась и необходимо придерживаться правил режима, чтобы не заразиться самому и близким. Ведь раньше ситуация с коронавирусом имела позитивную динамику, и все события за последние недели произошли после смягчения особого режима - люди восприняли это, как полную свободу, расслабились и теперь в стране ситуация становится критической. Необходимо усилить контроль над такими безответственными людьми. Хотя они же не дети, сколько можно говорить? Взрослые же люди – сами должны понимать все серьезность сложившейся ситуации. Пусть Всевышний бережет нас!", - добавила Мустафаева.

Напомним, что в конце января на сцене ТЮЗа было торжественно отмечено 70-летие Алмаз Мустафаевой. Ее первая роль в кино – это образ Сакины в культовой картине Алисаттара Атакишиева Sehirli xalat ("Волшебный халат", 1964), которая принесла ей популярность. Тогда ей было всего 15 лет. Пройдя трехлетние курсы на киностудии "Азерфильм" у режиссера Джаннет Салимовой под руководством легендарного Адиля Искендерова, уже в 19-летнем возрасте стала работать помощником режиссера.

В 1970 году была помощником режиссера в еще одном культовом фильме Тофига Тагизаде Yeddi oğul istərəm... ("Семеро сыновей моих"). С этого же года и по сей день работает в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Интересно, что первые девять лет на сцене театра она играла в основном роли мальчиков – это были следующие образы: Баладжа (Mənim mehriban balam ("Мой веселый мальчик"), Рамо (Əlvida, Hindistan ("Прощай, Индия")), Эльдар (Sehirli yaylıq ("Волшебный платок")), Садиг (Mənim nəğməkar bibim ("Моя певучая тетя")), Ахмед (Tamahkar ("Ненасытный")). Это было связано с небольшим ростом актрисы. Причем, 6-летнего мальчика в Mənim mehriban balam она сыграла в возрасте 23 лет, что вошло в историю театрального искусства. Необычайный талант актрисы способствовал ее ярким и резким перевоплощениям.

За свою творческую жизнь сыграла в более десяти фильмах, среди которых "Лев ушел из дома", "Джаваншир", "Улыбка актрисы" и около тридцати спектаклях. Дети актрисы также работают в сфере театрального искусства: Мустафа Мустафаев – художник, Турал Мустафаев – режиссер. Ее супруг Вагиф Мустафаев в свое время был единственным художником-модельером в Азербайджане в сфере театра и кино.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции
Туркменистан внедрил новую банковскую карту для расширения спектра безналичных платежей
Туркменистан внедрил новую банковскую карту для расширения спектра безналичных платежей
Туркменистан и ООН предпримут совместные действия для борьбы с пандемией
Туркменистан и ООН предпримут совместные действия для борьбы с пандемией
Loading Bars
Лента новостей
Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 88 объектах Баку и регионов (ФОТО) Общество 15:05
В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы Бизнес 15:03
Профессор Эльшад Мамедов о книге М.Л.Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» Экономика 15:01
Я находилась в коме и после тяжелой болезни сильно похудела – заслуженная актриса Алмаз Мустафаева Социум 14:56
Всемирный банк выделит Украине $350 млн Финансы 14:54
Грузино-швейцарская компания получила порт в Херсоне в концессию на 30 лет Грузия 14:41
В Казахстане от COVID-19 скончались еще восемь человек Казахстан 14:35
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции Энергетика 14:34
В Ташкенте завершается строительство еще одной транспортной развязки Узбекистан 14:33
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 220 тыс человек Общество 14:29
Есть возможность для расширения доли рынка природного газа - Axpo Энергетика 14:23
Дарья Гревцова: Для Армении единственный выход из экономического тупика - это деоккупация азербайджанских территорий Политика 14:21
Туркменистан внедрил новую банковскую карту для расширения спектра безналичных платежей Финансы 14:16
В Азербайджане пройдет V Международный конкурс искусств ART OLIMPIA Культура 13:59
Бахруз Гулиев: Те, кто радуется падению цен на нефть, не любят свое государство и народ Политика 13:53
В воскресенье в Баку местами ожидается кратковременный дождь Общество 13:45
Айгюн Кязымова помещена на карантин в связи с пандемией коронавируса (ВИДЕО) Социум 13:40
"Бакметрополитен" в 2019 году закупил у России 30 вагонов Транспорт 13:39
Объем товарооборота Азербайджана и Венгрии вырос на 10% Бизнес 13:17
Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 24-25 июня в Азербайджане Общество 13:14
Глава Еврокомиссии исключила продление переговоров с Лондоном по торговому соглашению Европа 13:13
TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом Общество 13:12
Минэкологии о фактической погоде в Азербайджане Общество 13:11
Фаик Агаев стал гостем проекта Baku Book Center "Час чтения" (ВИДЕО) Культура 12:48
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года США 12:46
Импорт итальянской продукции в Азербайджан увеличился Финансы 12:41
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 750 автомобилей Общество 12:26
Вечера мугама онлайн (ВИДЕО) Культура 12:18
Атырауский НПЗ закупит насосы Тендеры 12:02
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Испанией составили более $120 млн Финансы 12:00
Туркменистан и ООН предпримут совместные действия для борьбы с пандемией Туркменистан 11:59
Азербайджан значительно увеличил экспорт в Хорватию Бизнес 11:48
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 100 млн манатов ИКТ 11:47
Скончался начальник станции метро Бакметрополитена Общество 11:43
МИД Азербайджана: Ни одна армянская провокация не останется без ответа Политика 11:41
Минтруда Азербайджана предлагает новую форму составления трудового договора Общество 11:35
Президент Казахстана одобрил изменения в законе по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок Казахстан 11:33
Стало известно, с какого числа гражданам Узбекистана могут разрешить въезд в Евросоюз Узбекистан 11:32
В Азербайджане подготовлены правила для больных коронавирусом, лечащихся на дому Общество 11:32
В Намангане Мирзиёев посетил предприятие, на котором выращивают деликатесные породы рыб Узбекистан 11:32
С июля в каждом регионе Узбекистана должны появиться АЗС с бензином Евро-5 Узбекистан 11:27
Минтранспорта Узбекистана просит воздержаться от покупки авиабилетов на международные рейсы Узбекистан 11:25
Казахстанская нефтекомпания закупит запчасти для компрессора Тендеры 11:24
АО «Алматинские электрические станции» закупит лакокрасочные материалы Тендеры 11:22
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана закупит топливо Тендеры 11:18
Мужество азербайджанских солдат глазами известных художников (ФОТО) Культура 11:14
Канада заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном Бизнес 11:14
Питер Тейс: Армения стала несостоявшимся государством безо всяких перспектив развития Армения 11:05
Ж/д оператор Казахстана привлечёт услуги по ремонту оборудования Тендеры 11:02
В Армении за сутки выявили 662 новых случаев заражения COVID-19 Армения 10:56
В состоянии Бахрама Багирзаде есть определенная положительная динамика - врач Общество 10:56
МВФ: Снижение цен на энергоносители повлияет на экономику Туркменистана Финансы 10:42
Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала Политика 10:31
Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота компаний рекламы в соцсетях Facebook США 10:24
Золото в Азербайджане в течение недели подорожало (ОБЗОР) Финансы 10:21
Средняя цена маната к евро выросла (ОБЗОР) Бизнес 10:14
TAV Airports о планах превращения бывшей столицы Казахстана в региональный грузовой центр Строительство 10:12
Иран производит 50% мирового горячебрикетированного железа Экономика 10:06
FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования Финансы 09:49
Uzcard и Mastercard выпустят совместные кобейджинговые карты Узбекистан 09:46
С целью обострения ситуации ВС Армении 45 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Реконструкция участка дороги Нур-Султан - Петропавловск - Курган выполнена на 60% Казахстан 09:42
Грузия откроет небо с 1 июля, но не для всех Грузия 09:40
Суд обязал власти США из-за пандемии освободить часть детей нелегальных иммигрантов США 09:30
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли Политика 09:25
Подготовлена платформа онлайн-обращений для получения "знака отличия" для водителей такси (ВИДЕО) Общество 09:24
ГЭЦ: В магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и НАНА поступили 8 324 человека Общество 09:15
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня В мире 09:03
В Германии за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса Европа 08:52
В Кыргызстане за сутки выявлено 309 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека Кыргызстан 08:46
Умер автор логотипа Нью-Йорка дизайнер Милтон Глейзер США 08:38
Взрыв произошел в жилом здании в Стамбуле Турция 08:30
Чехия и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики - Мартина Тауберова Энергетика 08:14
Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы Европа 08:11
Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США Политика 08:00
В прошлом месяце в Грузию въехали 36 015 международных визитеров Грузия 07:55
МИД Турции: Анкара ожидает от Ирака сотрудничества в борьбе с РПК Турция 07:50
Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 20 тысяч Казахстан 07:45
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так Европа 07:35
Politico: власти США могут обвинить Google в монополизации в сферах поиска и рекламы США 07:19
В США жертвами коронавируса стали более 125 тысяч человек США 07:01
С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России Россия 06:44
В Китае за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 06:30
Компания Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях В мире 06:16
Альбом Боба Дилана в девятый раз возглавил британский хит-парад Европа 06:01
Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата США 05:49
В Чили от COVID-19 скончались более 5 тысяч пациентов Другие страны 05:31
США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки США 05:15
Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США Европа 04:53
Маск назвал Безоса подражателем США 04:35
Генсек ООН считает критику США в адрес ВОЗ необоснованной США 04:16
Меркель призвала к продолжению конструктивного диалога с Россией Европа 04:01
Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля Общество 03:41
В Facebook не будут делать исключений из правил для сообщений политиков США 03:28
Трамп подписал указ о защите памятников в США США 03:11
Пентагон раскрыл состав вооружения новейшего фрегата ВМС США США 02:52
В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:35
Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком сезона чемпионата Германии Спорт 02:17
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет Израиль 02:01
"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 01:44
Все новости