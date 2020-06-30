Сабина Зулалова удостоена премии World Humanultural Drive за деятельность в период пандемии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Резидент виртуального бизнес-инкубатора и дизайнер Сабина Зулалова удостоена международной премии Global Humanitarian Award World организации World Humanultural Drive (Великобритания, президент - Абдул Басит Сайед) в рамках инициативы Honouring The Honourable в категории "Технологии и инновации", сообщает Trend Life.

Премия вручена за эффективную деятельность в период пандемии коронавируса.

World Humanultural Drive отметил ее за создание дизайнерских масок, 3D-сканирование культурных объектов Азербайджана и помощь малообеспеченным семьям.

Премией были отмечены 100 представителей из 35 стран. В связи с пандемией коронавируса церемония награждения состоялась онлайн, а также прошла конференция под девизом "Действия значат больше, чем слова" с участием лауреатов премии и известных общественных деятелей мира.

"Инициатива Honouring The Honourable была принята в 2018 году и вдохновила миллионы людей во всем мире для поощрения и популяризации известных деятелей, которые внесли свой вклад в благосостояние общества и всего мира. Главная цель – донести до широкой общественности благородную миссию во имя развития человечества. Организаторы также представили книги "Звезды коронавируса 100" и "Воссоздание счастья". Для меня честь получить эту престижную международную награду, представляя Азербайджан", - отметила Сабина Зулалова.

Награды были вручены по двенадцати категориям политикам, журналистам, государственным чиновникам и общественным деятелям, в области медицины, технологий и инноваций, благотворительной деятельности, социальной сферы, бизнеса, образования, экологии, культуры и науки.

(Автор: Вугар Иманов)