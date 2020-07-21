Выздоровела лечившаяся от коронавируса Назакет Теймурова

БАКУ /Trend Life/ - Вылечившаяся от коронавируса солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана, исполнительница народных песен и мугама Назакет Теймурова на своей странице в Facebook выразила признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, Фонду Гейдару Алиева и врачам за заботу и внимание, сообщает Trend Life.

«Уважаемая, Мехрибан ханум! Как творческий человек я всегда чувствовала Вашу заботу. В эти тяжелые для меня дни, в моей победе над этой беспощадной болезнью велика Ваша заслуга и старания наших героических врачей. Находясь в больнице, я в очередной раз убедилась в Вашем человеколюбии. От своего имени и своей семьи выражаю благодарность Вам и возглавляемому Вами Фонду Гейдара Алиева! Пусть Всевышний бережет Вас!», - написала Назакет Теймурова.

Напомним, что Назакет Теймурова с диагнозом коронавирус была госпитализирована 12 июля. Фонд Гейдара Алиева взял ее лечение под свой контроль.

(Автор: Вугар Иманов)