В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
БАКУ/Trend Life/ - В рамках совместного проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку и молодежных объединений Азербайджана "Дорогами добра", приуроченного ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября), прошла встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.
Во встрече приняли участие представители Молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане и Ассоциации русской молодежи Азербайджана.
В связи с действующими ограничениями в стране, встреча проходила на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности.
Членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были вручены памятные сувениры и сделаны фотографии на память.
В страшные дни блокады погибло более миллиона ленинградцев. Была организована эвакуация почти двух миллионов человек. После снятия блокады в Ленинграде осталось 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в начале блокады.
(Автор: Джани Бабаева.)