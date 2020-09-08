В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда

БАКУ/Trend Life/ - В рамках совместного проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку и молодежных объединений Азербайджана "Дорогами добра", приуроченного ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября), прошла встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Во встрече приняли участие представители Молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане и Ассоциации русской молодежи Азербайджана.

В связи с действующими ограничениями в стране, встреча проходила на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности.

Членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были вручены памятные сувениры и сделаны фотографии на память.

В страшные дни блокады погибло более миллиона ленинградцев. Была организована эвакуация почти двух миллионов человек. После снятия блокады в Ленинграде осталось 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в начале блокады.

(Автор: Джани Бабаева.)